Addio ad Angelo Stoppani | uno dei grandi pionieri dell’alta gastronomia italiana

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), uno dei, che ha saputo fare del marchio milanese Peck il punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo e promuovere la qualità e l’eccellenza nel settore alimentare, è morto martedì 2 gennaio a Milano all’età di 86 anni. Per oltre 40 anni è stato con i suoi fratelli lo storico proprietario dellaPeck, che da negozio è diventato un brand capace di promuovere a livello internazionale il buon cibo di Milano e dell’intera Italia, promuovendo leeccellenze, dalle salse ai salumi, dai formaggi agli oli, fino ai vini e ai distillati. Primo di sette figli maschi, a 13 anni(classe 1937) inizia a lavorare come garzone in una ...

Ha lasciato un posto fisso in banca per abbracciare l'arte. La sua storia insegna che non esistono percorsi preconfezionati e che si può premere il ... (feedpress.me)

Pedrengo . Inginocchiata, in silenzio, davanti alla bara del piccolo Mattia , chiusa in un pianto copioso. È l’immagine che don Angelo Mazzola ... (bergamonews)

Il consigliere regionale leghista Angelo Tripodi ha lasciato il gruppo del partito di Matteo Salvini per spostarsi al Misto, come consigliere del ... (ilfoglio)

D'era proprietario della pizzeria Trieste, aperta da poco nel centro della città, ed era imprenditore storico nel settore dei mangimi per animali.L'altro giorno,Panebianco sul Corriere così analizzava: 'Ma davvero l'Europa, in questa ...Provo a metter giù alcune altre considerazioni partendo proprio dallo spauracchio dei costi dell',...Dolore e sgomento nel levante genovese per l'improvvisa scomparsa di Matteo Biondi, nipote di Alfredo, ex ministro deceduto nel 2020. Insieme a Matteo, il cui cuore ha smesso di battere a soli 45 anni ...Lo storico proprietario del negozio in centro a Milano è mancato a 86 anni. Tre anni fa se n’era andato il fratello Mario ...