Addio ad Angelo Stoppani Con i fratelli rese celebre Peck

Ha lasciato un posto fisso in banca per abbracciare l'arte. La sua storia insegna che non esistono percorsi preconfezionati e che si può premere il ... (feedpress.me)

E' morto a 86 anni il re della gastronomia italiana. Con i fratelli creò il marchio milanese sinonimo di qualità alimentareIl mondo dell'alta gastronomia è in lutto per la morte di GianniStoppani , che è stato per oltre 40 anni l'anima di Peck, la gastronomia e salumeria di lusso fondata a Milano nel 1883 da Francesco Peck. Fu anche presidente di Fipe - Confcommercio. Classe ...Lo storico proprietario della gastronomia di lusso è mancato a 86 anni. La prima svolta della sua vita: quando lo zio prete suggerì una salumeria al posto della fabbrica “per non farlo bestemmiare” ...L'imprenditore aveva 86 anni, Partito come garzone in una salumeria di Brescia, per oltre quattro decenni è stato con i suoi fratelli lo storico proprietario del rinomato negozio all'ombra della Madon ...