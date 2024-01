Abruzzo Airport | Record di Passeggeri nel 2023 | +21 | 9% Crescita Trainata da Estate e Inverno

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pescara -conclude ilregistrando undicon un aumento del 21,9% rispetto al 2022, contando complessivamente 872.701 viaggiatori. Il presidente Saga, Vittorio Catone, sottolinea il ruolo sempre più centrale dello scalo negli spostamenti da e per l'. Dati Chiave: Mese: Luglio, con 102.099, il numero più alto mai registrato.Percentuale Maggiore: Gennaio (+113,75%) e Febbraio (+60,44%). Andamento Annuale:iniziata con l'2022, consolidata in, ma con decremento nei mesi di novembre e dicembre. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ribadisce l'impegno per sostenere ...

