“Abbiamo iniziato l’anno con una visita” | Veronica Peparini e Andreas Muller sulla gravidanza delicata

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)continuano ad aggiornare i follower su come procede la. La coreografa, infatti, è incinta di due gemelle e aveva dato la notizia durante una puntata di Verissimo (5 novembre), a cui sono seguiti diversi annunci carichi di preoccupazione per via dei successivi controlli, non sempre andati benissimo. “La nostra è unagemellare monocoriale biamniotica”, aveva spiegato la coppia, chiarendo che si tratta di una condizione in cui “Le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”. Una situazione clinica che ovviamente ha portato i due ballerini ad aumentare le visite: “È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una ...