“Abbiamo iniziato l’anno con una visita” | Veronica Peparini e Andreas Muller sulla gravidanza delicata

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)continuano ad aggiornare i follower su come procede la. La coreografa, infatti, è incinta di due gemelle e aveva dato la notizia durante una puntata di Verissimo (5 novembre), a cui sono seguiti diversi annunci carichi di preoccupazione per via dei successivi controlli, non sempre andati benissimo. “La nostra è unagemellare monocoriale biamniotica”, aveva spiegato la coppia, chiarendo che si tratta di una condizione in cui “Le piccole vivono in un’unica placenta in due sacche distinte”. Una situazione clinica che ovviamente ha portato i due ballerini ad aumentare le visite: “È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due. In questo momento una ...

... sottolinea, per l'85% hail 2024 in stato di sfollamento rilevando che la maggior parte ... 'Nelle ultime oreassistito a scene orribili provenienti da questa regione, dove bambini sono ...Molfetta hail campionato con una serie di vittorie consecutive importanti che ha reso la ... Formica che è un giocatore all - around al qualededicato sempre un'attenzione particolare.Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...In autunno è iniziato il processo per applicare il regolamento con l ... già presidente del Comitato ovest — sarà una sfida non semplice. Abbiamo trasformato il vecchio comitato in associazione per ...