A Roma è allarme smog | lo pneumologo | Persone fragile restino a casa

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) A. "In considerazione delle previsioni modellistiche fornite dall'Arpa Lazio, la qualità dell'aria evidenzia per la giornata di oggi e per i prossimi giorni una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti atmosferici", riferisce il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti della Capitale. Sul tema è stato interrogato da LaPresse Carlo Vancheri, professore ordinario di malattie respiratorie all'Università di Catania, presidente uscente della Società Italiana di Pneumologia. "È opportuno che bambini, anziani econ patologie polmonari evitino di inalare queste polveri perché hanno un'azione irritante e possono avere conseguenze a livello respiratorio. Dunque reputo saggio che queste ...