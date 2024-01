A Roma ci sono due fontane che ‘parlano’ | fai attenzione quando ci passi davanti

Caro Friedkin ti scrivo... per l'anno che verrà, José Mourinho ha le idee chiarissime: è il primo a non essere soddisfatto del settimo posto in ... (247.libero)

Come sono i romani ? E’ proprio vero che tutti li considerano i più simpatici e generosi d’Italia? Qualcuno sembra non pensarla così, anzi negli ... (funweek)

... che dunque stasera proverà a difendere il titolo ottenuto nella finalissima didall'assalto ... Le otto squadre che si confronteranno in questi due giorni altro nonche le prime otto ......del centro cittadino nel periodo in cui si svolgeranno i lavori che interesseranno via. E' ...servono al fine del completamento del "maquillage" al quale sarà sottoposta la zona del ricetto...Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Gli attacchi informatici sono una minaccia sempre più concreta per il sistema bancario: per questo nel 2024, la Banca Centrale Europea condurrà uno stress test sulla resil ...Nicolas Muapas a Vanity Fair ha raccontato di sé e della sua adolescenza segnata da episodi di bullismo nei quali, però, ha sempre saputo difendersi ...