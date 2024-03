Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Che l’inquinamento pregiudicasse la fertilità era noto, ma a leggere i nuovi dati sul tema si fa fatica a non immaginare unsullo stile di certi film distopici che preconizzano la fine delle natalità, vedi Children of Men. Un mondo destinato al suicidio umano perché non nascono più. "I dati diffusi dalla società svizzera IQAir, che indicanotra le città più inquinate al mondo, con una concentrazione di Pm2.5 di 29,7 volte il valore guida annuale fissato dall'Oms e una qualità dell’aria molto scarsa su tutta la Pianura Padana, sono allarmanti perché le polveri sottili rappresentano una delle cause principali dell’siasia femminile, in un Paese come l’Italia caratterizzato tra l’altro da una forte denatalità". Lo afferma Ermanno Greco, presidente della ...