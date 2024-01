A Marina di Pisa il tradizionale tuffo e in centro storico la Befana del Vigile Urbano e Vespa Club

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tra gli eventi per festeggiare l’Epifania che si terranno sabato 6 gennaio a, quest’anno come novità laporterà i dolci anche ai nuovi nati. Dopo il rinvio per maltempo dell’inaugurazione del “Bosco dei Sogni” previsto per lo scorso 2 dicembre, quest’anno l’Amministrazione Comunale diha deciso di far coincidere l’inaugurazione a Putignano del bosco dei nuovi nati con l’Epifania, per festeggiare l’ultimo giorno delle festività natalizie insieme alle famiglie del quartiere e a tutti i bambini e cittadini che vorranno partecipare. L’invito per tutti è per sabato 6 gennaio alle ore 12 in via Putignano a Sant’Ermete (area a verde con accesso dal parcheggio pubblico) per inaugurare il boscoimpiantato nell’area compresa tra via Putignano Sant’Ermete e via Ettore Socci: un bosco di 100 alberi ...