A dieta dopo le Feste | Minelli ' gli errori da non fare per evitare effetto yo-yo'

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Roma, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Passate le, tempo di diete.gli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto, e per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma quali sono le diete dae quelle daper gli effetti nocivi sul metabolismo e la salute? Achiarezza è Mauro, immunologo e docente di Fondamenti di dietetica e nutrizione all'Università Lum. "Con il termine '' si deve intendere uno stile di vita, ovvero l'insieme di scelte alimentari che hanno lo scopo di farci stare bene e in salute - premette - Per raggiungere questo obiettivo bisogna affidarsi a professionisti che tengano conto dei dati forniti dalla ricerca scientifica, senza cedere alle mode del momento. Risulta ...

Passate le feste, tempo di dieta dopo gli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma quali sono le diete da fare e quelle da ...Integratori detox: I benefici e come usarli per dimagrire e sgonfiarsi dopo gli eccessi, liberandosi dei chili di troppo ...(Adnkronos) – Passate le feste, tempo di dieta. Dopo gli eccessi alimentari, in molti si mettono a stecchetto e, per dimagrire si affidano a regimi dietetici di moda, al passaparola, al fai da te. Ma ...