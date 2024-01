A che ora gioca Nadal contro Kubler | programma ATP Brisbane | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo la convincente vittoria su Dominic Thiem al rientro ufficiale nel circuito, Rafaelsi prepara a scendere nuovamente in campo domani per gli ottavi di finale del torneo ATP 2502024. Il fuoriclasse spagnolo sfiderà da favorito il padrone di casa australiano Jason, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino e raggiungere i quarti. Si affrontano due wild card del tabellone principale aussie che non avevano maitoin passato a livello ATP. Il vincitore se la vedrà al turno successivo con uno tra il francese Ugo Humbert e l’australiano Jordan Thompson. Il match del maiorchino aprirà la sessione serale di domani a, che comincerà sicuramente non prima delle 18.30 locali (le 9.30 italiane)., ottavo ...