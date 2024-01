40 imperdibili serie poliziesche | anche nuovissime | su Netflix

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le(o crime) sono sempre di più e coinvolgono un larghissimo pubblico. Tanto che il 2024 si apre con diversi nuovi titoli a tema, così come il 2023 si era chiuso ospitandone molti nella lista delle 20più viste dell'anno sulla piattaforma (ad esempio Bodies, In fiamme, The Night Agent). Una volta, però, non le chiamavamo, una volta erano i telefilm gialli. Il tempo può modificare la forma, ma non la sostanza, che non cambia mai. Si tratta sempre di show a puntate – non importa se si tratti di mini, storie continuative o antologie, in cui ogni episodio racconta un caso diverso – che riguardano delitti e crimini (da cui l'aggettivo in inglese, crime) di vario tipo e le indagini della polizia. Le...