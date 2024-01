3 Gennaio | la televisione italiana festeggia 70 anni Una giornata speciale sui canali Rai

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In copertina i loghi dedicati all’versario della RAI per celebrare i 100della Radio e i 70 della. I loghi che saranno disponibili in versione statica e dinamica, verranno posizionati in testa e in coda a tutti i programmi che tratteranno il tema dell’versario. Inoltre per tutto il 2024 il logo on screen sarà visibile nella parte alta dello schermo durante la messa in onda.Un vero e proprio omaggio in occasione dell’versario delle trasmissioni ufficiali della Rai che iniziarono il 31954. Esattamente 70dopo, il 3del 2024, arriva in prima serata su Rai1 “Rischiatutto 70” per un appuntamento che vuole essere una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità. Un compleanno con ...