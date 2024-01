15 punti del 2023 che ci hanno fatto saltare dalla sedia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Non si è giocato a tennis per un mese e ci è parso un secolo. Ci mancava tutto del circuito, specie in un’annata chiusa con quello slancio di hype in Coppa Davis. Per alleviare la nostalgia, eccovi 15straordinari che si sono giocati nel. Un catalogo utile a un recap dell’anno trascorso, e per non dimenticare proprio tutto il tennis che abbiamo potuto amare. Il rovescio filante di Dimitrov a Vienna Grigor Dimitrov e Lorenzo Musetti a Vienna, in autunno, da guardare dentro al Cafè Sperl, con sotto un racconto del New Yorker. Sorseggiate un Maria Theresia, spiluccate una fetta di Sacher, e intanto lasciate scorrere i due migliori rovesci a una mano del circuito. INSANE highlights strilla il video di Tennis TV, che non ha nemmeno metà della grazia richiesta da una partita simile. Lo scontro fra i due è quello tra due dei giocatori più ...