14enne aggredito con calci e pugni da dei coetanei | mano fratturata e sigarette spente in faccia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Insulti, aggressioni e sevizie, con tanto disul volto. È questo l’incubo che ha dovuto affrontare un ragazzino di 14 anni sulle Mura di Grosseto, nella zona tra il Cinghialino e il bastione della Cavallerizza, nei pressi del centro storico, nei giorni prima di Natale. I quattro adolescenti, poco più grandi di lui, l’avrebberocon spinte,provocandogli una frattura a una. Il fatto però, sembra essere emerso solamente qualche giorno fa dopo che ilera tornato a scuola. Aveva unamolto dolorante e segni di bruciatura sul volto. Insospettiti, gli insegnanti hanno chiesto spiegazioni allo studente.Leggi anche: 55enne minaccia la moglie: “Ti uccido come un agnello”, poi la violenza con dei ...

Come riportato da La Nazione, il fatto è emerso solo qualche giorno dopo quando il 14enne, che avrebbe inizialmente nascosto l'aggressione, era tornato a scuola. Aveva una mano molto dolorante e segni di bruciatura sul volto. Insospettiti, gli insegnanti hanno chiesto spiegazioni. Il 14enne aveva una mano molto dolorante e strani segni sul volto, che sarebbero stati causati dalle bruciature di sigaretta. A chiedere spiegazioni sarebbero state le insegnanti. Sono stati poi ... A Grosseto un 14enne è stato inseguito per almeno mezz'ora e accerchiato da un branco di bulli. I quattro adolescenti, poco più grandi di lui, l'avrebbero poi aggredito con spinte, calci e pugni