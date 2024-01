? LIVE! Atalanta-Sassuolo 3-0 | la Dea dilaga | a segno Miranchuk

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il tabellino3-0 Marcatori: 24?, 63? De Ketelaere, 72?(3-4-2-1): Musso; Scalvini (75? Koopmeiners), Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic (75? Muriel),; De Ketelaere (75? Scamacca). A disp: Carnesecchi, Rossi, Hien, Palomino, Bonfanti, Zortea, Mendicino, Ruggeri, Bakker. All. Gasperini.(3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti (46? Toljan); Missori, Bajrami (75? Boloca), Lipani, Castillejo (75? Laurienté), Ceide (75? Pedersen); Volpato, Mulattieri. A disp: Pegolo, Consigli, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Loeffen, Kumi, Thorstvedt. All. Dionisi. Arbitro: Santoro di Messina. Ammoniti: 54? Ceide (S) per gioco falloso. Espulsi: – Note: spettatori: 13.509, incasso di € 194.651,39. Minuti di recupero: ...

A Bergamo, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la Coppa Italia 2023/24. SintesiSassuolo MOVIOLA 62 RADDOPPIO DI DE KETELAERE: Rimessa con Pasalic che serve ...... ottenuta ieri sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il mercoledì della Coppa Italia prende il via con il match tra l'e il Sassuolo, valido per gli ottavi di finale della ..."Berardi è incedibile, non vogliamo privarci dei giocatori più importanti. Valutiamo, l'intenzione è rafforzarci.Isak Hien è la grande novità in casa Atalanta. Il difensore ex Verona è stato subito convocato per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo di oggi alle 18 a Bergamo.