? LIVE! Atalanta-Sassuolo 1-0 | la sblocca De Ketelaere al 24?

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il tabellino1-0 Marcatori: 24? De(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Miranchuk; De. A disp: Carnesecchi, Rossi, Hien, Palomino, Bonfanti, Zortea, Mendicino, Koopmeiners, Ruggeri, Bakker, Muriel, Scamacca. All. Gasperini.(3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti; Missori, Bajrami, Lipani, Castillejo, Ceide; Volpato, Mulattieri. A disp: Pegolo, Consigli, Pedersen, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Toljan, Boloca, Loeffen, Kumi, Thorstvedt, Laurienté. All. Dionisi. Arbitro: Santoro di Messina. Ammoniti: – Espulsi: – I gol 24? –1-0, De: il belga porta in vantaggio la Dea con una girata ...

Hien già pronto, Gasperini convoca subito il neoacquisto svedeseA Bergamo, il match valido per la Coppa Italia 2023/2024 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SintesiSassuolo MOVIOLA 15 Cross di Kolasinac a cercare Pasalic che ha ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo, la vincente sfiderà il Milan. I nerazzurri.Isak Hien è la grande novità in casa Atalanta. Il difensore ex Verona è stato subito convocato per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo di oggi alle 18 a Bergamo.