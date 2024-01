? LIVE! Atalanta-Sassuolo 1-0 all’intervallo | decide il gol di De Ketelaere

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il tabellino1-0 Marcatori: 24? De(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Miranchuk; De. A disp: Carnesecchi, Rossi, Hien, Palomino, Bonfanti, Zortea, Mendicino, Koopmeiners, Ruggeri, Bakker, Muriel, Scamacca. All. Gasperini.(3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti; Missori, Bajrami, Lipani, Castillejo, Ceide; Volpato, Mulattieri. A disp: Pegolo, Consigli, Pedersen, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Toljan, Boloca, Loeffen, Kumi, Thorstvedt, Laurienté. All. Dionisi. Arbitro: Santoro di Messina. Ammoniti: – Espulsi: – Note: minuti di recupero: 1? pt. I gol 24? –1-0, De: il belga porta in ...

...2024 in Italia era stata l'con l'annuncio di Hien, prelevato dal Verona. Qui, fino al 31 gennaio, troverete tutti gli affari ufficiali in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVEMATTEO ...... ottenuta ieri sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il mercoledì della Coppa Italia prende il via con il match tra l'e il Sassuolo, valido per gli ottavi di finale della ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo, la vincente sfiderà il Milan. I nerazzurri.Isak Hien è la grande novità in casa Atalanta. Il difensore ex Verona è stato subito convocato per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo di oggi alle 18 a Bergamo.