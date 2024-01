? LIVE! Atalanta-Sassuolo 0-0 | inizia la partita

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il tabellino0-0 Marcatori: –(3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Miranchuk; De Ketelaere. A disp: Carnesecchi, Rossi, Hien, Palomino, Bonfanti, Zortea, Mendicino, Koopmeiners, Ruggeri, Bakker, Muriel, Scamacca. All. Gasperini.(3-5-2): Cragno; Tressoldi, Ferrari, Viti; Missori, Bajrami, Lipani, Castillejo, Ceide; Volpato, Mulattieri. A disp: Pegolo, Consigli, Pedersen, Erlic, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Toljan, Boloca, Loeffen, Kumi, Thorstvedt, Laurienté. All. Dionisi. Arbitro: Santoro di Messina. Ammoniti: – Espulsi: – Vuoi rimanere sempre aggiornato con le ultime notizie di Bergamonews? Clicca su questo link ed entra nel nostro canale Whatsapp, dove potrai ricevere le news più importanti della giornata.

Hien già pronto, Gasperini convoca subito il neoacquisto svedese... ottenuta ieri sera contro il Cagliari di Claudio Ranieri, il mercoledì della Coppa Italia prende il via con il match tra l'e il Sassuolo, valido per gli ottavi di finale della ...Gli ottavi di finale di Coppa Italia vanno avanti con altre due gare in programma oggi: alle 18 si gioca Atalanta-Sassuolo, la vincente sfiderà il Milan. I nerazzurri.Isak Hien è la grande novità in casa Atalanta. Il difensore ex Verona è stato subito convocato per l'ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo di oggi alle 18 a Bergamo.