Zuliani sbotta contro i romanisti | “Prendono un fermo immagine stravolgendo la realtà Meglio ridere con il righello che…”

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il giornalista e tifoso juventino Claudioè voluto tornare sull’accesa discussione che ha investito i social negli ultimi giorni per il gol di Rabiot che ha deciso la sfida di sabato sera tra Juventus-Roma. Tra l’ironico e il polemico ecco un estratto delle sue parole: “Ci sono questi personaggi che non si sa bene L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Europa League con arbitro donna, altra prima volta Josè Mourinho torna in Italia, il colpo della Roma Amichevoli Roma 2021: ecco gli impegni precampionato dei giallorossi di Mourinho Serie A, dove vedere Roma-Juventus: streaming gratis e diretta tv Sky Sport? Dove vedere Tottenham-Roma, streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere Roma-Atalanta, streaming gratis e diretta TV Serie A