Zucchine al Parmigiano con Panko e basilico

Leggi su velvetmag

(Di martedì 2 gennaio 2024) . Una ricetta sana che diventa un contorno sfizioso e delizioso. Un nuovo modo per trasformare lein un piatto gustoso e croccante. Lesono ricoperte di(pane giapponese a briciole grandi) efresco, creando un contorno leggero, ma ricco di sapore. Inoltre sapevate che lesostengono il sistema immunitario? Grazie alla presenza di vitamina C contenuta in esse, è nota per le sue proprietà di rafforzare il sistema immunitario, aiutando a combattere infezioni e malattie. Ma non solo, è in grado anche di migliorare della salute degli occhi, infatti lecontengono luteina e zeaxantina, due composti che sono benefici per la salute degli occhi. Questi nutrienti possono contribuire a prevenire problemi legati all’età ...