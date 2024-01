Zoppola | incidente sulla Cimpello Sequals | 3 morti e 7 feriti

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO TEMI:cimpello sequalsfriuli notizie friuli notiziesores fvg Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali Puoi abbonarti a soli 1,10 al mese ...Maxilungo la strada regionale 177 Cimpello - Sequals, in provincia di Pordenone, all'altezza di, a seguito di un sinistro avvenuto tra più veicoli, tra cui ci sarebbe un camion. Secondo ...Incidente a Pordenone. Maxi emergenza lungo la strada regionale 177 Cimpello-Sequals, a seguito di uno scontro stradale avvenuto tra più veicoli, tra cui almeno un camion. Sarebbe di tre ...PORDENONE - Oggi, martedì 2 gennaio, un terribile incidente stradale ha sconvolto Zoppola, in provincia di Pordenone, sulla Cimpello Sequals. Secondo le prime informazioni, sette persone sono coinvolt ...