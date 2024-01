Ziliani | “Kvaratskhelia è il giocatore più tartassato del campionato Fate qualcosa prima che si faccia male!”

(Di martedì 2 gennaio 2024) Secondo, Khvichaè uno dei migliori giocatori del, ma è anche il più bersagliato dai falli avversari. Paololancia nuovamente l’allarme sui falli commessi ai danni di, l’attaccante del Napoli ha subito 49 falli contro, alcuni ai limiti del regolamento.: “Troppi falli su” Paololancia ancora una volta l’allarme sui troppi falli ai danni di Kvara: ” Lo scrivo da inizio stagione e le statistiche mi danno ragione: l’attaccante del Napoli è ilpiùdel, vittima di una continua e sistematica caccia all’uomo praticamente in ogni partita che affronta. In 17 matchha ...

"Ieri, in Napoli - Cagliari 2 - 1, arbitro e VAR sono riusciti in una triplice e straordinaria impresa: 1) far picchiaredal primo all'ultimo minuto battendo il record di calcioni e gomitate lasciati impuniti stabilito da Mariani in Atalanta - Napoli e da Orsato in Juventus - Napoli; 2) ammonire a fine ...Notizie calcio . Botta e risposta social tra Giovanni Capuano e Paolo. Il primo ha pubblicato la fota del battibecco tra Gatti enell'ultimo Juventus - Napoli , con Orsato che ha ammonito il calciatore azzurro: ' Quindi un giocatore si prende l'...Classifica senza errori arbitrali 18 giornata serie A, il Napoli è la squadra più penalizzata del campionato nel silenzio dei media nazionali.Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, scrive su X un lungo messaggio in merito al gol vittoria di ieri di Rabiot contro la Roma ...