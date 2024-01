Zielinski | niente da fare col Napoli L’Inter resta alla finestra – TS

(Di martedì 2 gennaio 2024)guarda con attenzione al mercato degli svincolati, spiega Tuttosport. Tra i tanti nomi, ecco che Piotrè quello più interessante e cerchiato in rosso in viale della Liberazione. GIUGNO –sempre vigile sul mercato degli svincolati e delle occasioni. A giugno infatti, ci sarà uno svincolato di lusso. Stiamo parlando di Piotrche ad oggi non ha trovato l’accordo con ilper quanto riguarda il rinnovo di contratto (in scadenza a giugno). I discorsi tra l’entourage e il club azzurro sono congelati, aveva spiegato anche De Laurentiis. Ed ecco perché, con un aria positiva,è pronta a concretizzare e ad accontentare il suo procuratore in tema di commissioni. Per il polacco invece, pronto un triennale da 4,5 milioni di ...

Il serbo arriverebbe adesso, a prescindere dal futuro diche sembra sempre più diretto ...Roma per Leonardo Bonucci , il Genoa pensa al difensore Per Leonardo Bonucci si riducono le ...Voto 5: L'anno si chiude e negli occhi di tutti noi c'è la sua gioia di schiena sul ... Quest'anno l'esiguo spazio concesso non ci ha portatodi nuovo o di clamoroso. la volontà a non ...Raffaele Auriemma, giornalista e commentatore di Sport Mediaset, ai microfoni di "Pressing" su Canale 5 non ha mostrato alcun dubbio sul futuro di Piotr Zielinski, in scadenza di contratto col Napoli ...Su Gazzetta: "Senza un top player la Signora riflette". Max punta sui giovani. Phillips e Hojbjerg non convincono, Koopmeiners è blindato: per i bianconeri niente acquisti a ...