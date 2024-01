Zazzaroni | “Inter | Oaktree non rifinanzia il prestito Zhang andrà via”

Ivan Zazzaroni ha parlato del calciomercato dell’ Inter a gennaio (e non solo) e del Prestito da rimborsare ad Oaktree. SITUAZIONE – Queste le parole ... (inter-news)

Zazzaroni ha commentato l’1-0 della Juventus ai danni della Roma, che ha permesso ai bianconeri di riavvicina rsi all’Inter in classifica. E usa la ... (inter-news)

“C’è un solo gol tra lo Special One e lo Special Uno Allegri ed è il gol che consente alla Juve di vincere un’altra partita sporca, la sesta per ... (sportface)

Nello studio Sport Mediaset , Monica Bertini discuterà con Ivan, Stefano Sorrentino , ...Italiana avrà un nuovo formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli - Fiorentina e- ...... la sesta per 1 - 0, e avvicinarsi nuovamente all'(un miracolo, checché ne dica Acerbi)'. Così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan, nel suo editoriale l'indomani Juventus - ...L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione sul mercato in casa Inter. In primis c’è ovviamente l’arrivo di Tajon Buchanan, canadese ...Nella puntata di Deejay Football Club, il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha parlato del possibile futuro dell'Inter a fine anno.