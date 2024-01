Zanoli sempre più vicino al Genoa | si attende il via libera

Ultime notizie calciomercato Napoli - Alessandroè ormai vicino al Genoa . Col Napoli che sta per chiudere l'arrivo di Mazzocchi dalla ... se vuoi essereaggiornato sulle ultime notizieIl laterale destro sarà il vice di Di Lorenzo, conche vestirà la maglia del Genoa fino a fine stagione. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule - index=". Rimani...Gianluca per sempre nei nostri cuori». Alessandro Zanoli è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Genoa: nuova avventura per l’ex Sampdoria Alessandro Zanoli... News2 ore fa Redazione ...Con lui gioca in un modo certamente migliore rispetto a quello di una squadra che gioca sempre in difesa. Gli altri allenatori lo hanno sempre condizionato e non gli hanno mai dato continuità, ma con ...