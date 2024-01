Zak Brown scommette sulla F1 | “Mondiale più avvincente nel 2024”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 gennaio 2024) Unpiùdegli ultimi andati in scene nelle passate stagioni? Lo spera Zak, CEO della McLaren. La Formula 1 nelle ultime annate è stata infatti dominata dal sodalizio formato da Red Bull e Max Verstappen che ha portato per tre volte di fila l’olandese a sedersi sul trono dei piloti lasciando solo le briciole ai rivali che si sono dovuti accontentare di competere, massimo, per i secondi posti delle due graduatorie iridate. Una situazione che potrebbe mutare nel prossimo anno? Le dichiarazioni di Zakdi McLaren sul: “Sarà simile alla IndyCar…” (Credit foto – XPB)“Se si guarda una delle liste dei tempi al termine di una qualifica tenutasi quest’anno, ci si accorge di quanto anche le squadre arrivate in nona e decima ...