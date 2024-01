WWE | The Rock torna a Raw e suggerisce la sfida a Roman Reigns

Addio a Killer Khan , uno dei primi grandi cattivi dellanegli Anni 80. Aveva 76 anni Masashi Ozawa , questo il vero nome del "Gigante della Mongolia" ...(sul ring e fuori) sfidando AndreGiant ,...... uno dei primi grandi 'cattivi' targatinegli anni '80 quando lo sport - entertainment ha ... ma la notorietà arriva nel 1981 quando Killer Khan intavola un lungo feudo con AndreGiant, una ...Rhea Ripley put her WWE Women’s World Title at Day 1 vs. Ivy Nile as The Eradicator continued to prove her dominance in the new year.The delusional R-Truth accepted a tag team match on behalf of The Judgment Day… vs. The Judgment Day. Truth teamed up with The Miz to take on “Dirty” Dominic Mysterio and JD McDonagh in what he called ...