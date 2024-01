WWE | Nuova era anche per quanto riguarda il sangue | sarà più frequente nei programmi televisivi?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 gennaio 2024) Durante Raw Day 1, precisamente durante l’opener di puntata tra Becky Lynch e Nia Jax, The Man ha sanguinato copiosamente. Il tutto si potrebbe essere trattato, come in passato, di un “infortunio” involontario, ma sembra che la WWE abbia volutamente fatto sanguinare l’ex campionessa del mondo, con Dave Meltzer di F4WOnline che ha riportato un’interessante novità per i fan del wrestling più “estremo”. “Bagno di”: cambiano le linee guida? TKO apre al? Secondo il noto insider, infatti, dopo la nascita di TKO (azienda che comprendela UFC), in WWE sarebbero cambiate le linee guida perilnei. Prima centellinato, dopo l’avvento della PG Era, e limitato ad occasioni e wrestler ...