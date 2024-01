WTA Brisbane | Giorgi batte Stearns | sfiderà Ostapenko

Secondo giorno dell'anno 2024, naturalmente all'insegna dello sport. A partire dal tennis, con il torneo Atp/diche offre, oltre ai recuperi dei match di Arnaldi e Bronzetti, anche il ritorno nel singolare di Rafa Nadal dopo un anno di stop. Grande attesa anche per il calcio italiano ed estero. ..., AVANZA MIRRA ANDREEVA Tra i risultati della prima giornata spicca la vittoria di Mirra Andreeva. La sedicenne, votata come Newcomer of the Year nel circuito, ha sconfitto 62 63 la ...Avanza al secondo turno Lucia Bronzetti al Brisbane International presented by Evie, WTA 500 che si disputa in contemporanea con un ATP 250 ...Mamme in campo. Nella sfida tra due dei ritorni nel tour più applauditi dello scorso anno, Elina Svitolina (vincitrice del “WTA Comeback Player ...