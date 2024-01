WTA Brisbane 2024 | Lucia Bronzetti elimina Ashlyn Krueger e si regala i sedicesimi contro Aryna Sabalenka

(Di martedì 2 gennaio 2024) Nella prosecuzione del match di primo turno del torneo WTA 500 di, in Australia,supera la statunitenseper 6-4 7-5 dopo due ore complessive di gioco. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la sfidala bielorussa, numero 1 del seeding. L’azzurra al momento dello stop era in vantaggio di un set ma in ritardo di un break nel secondo parziale: il match, infatti, sospeso ieri sullo score di 6-4 2-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco, riprende oggi con la statunitense al servizio nel sesto game del secondo set. Alla ripresa delle ostilità la statunitense tiene il servizio a trenta, mentre l’azzurra resta in scia conquistando ai vantaggi il settimo game.sciupa due ...

... è ritornata in campo nel primo giorno dell'anno a, imponendosi 6 - 3 7 - 6(9) contro la ... L'ex numero uno della classificaha riflettuto sull'avvento delle nuove tenniste negli ultimi ...Nella gara del primo turno del torneo di tennisdi, la giapponese Osaka, al rientro in campo dopo 496 giorni, supera la tedesca nbsp;Korpatsch per nbsp;6 - 3 7 - 6. Guarda il video con gli highlights del ...Nella prosecuzione del match di primo turno del torneo WTA 500 di Brisbane, in Australia, Lucia Bronzetti supera la statunitense Ashlyn Krueger per 6-4 7-5 dopo due ore complessive di gioco. Per l'azz ...Naomi a Brisbane in campo dopo la maternità supera Korpatsch e aspetta la ex n. 1 Pliskova: "Mi preparo alle prossime battaglie".