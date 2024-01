WTA Brisbane 2024 | Azarenka e Rodionova agli ottavi | Bronzetti riprende e vince

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si sono completati i match del primo turno nel WTA die sono già iniziati alcuni del secondo. A staccare il biglietto per glidi finale, infatti sono state Victoriae Arina. La bielorussa ha fatto suo il match contro la russa Anna Kalinskaya in due set con il punteggio di 6-1 7-6, mentre l’australiana, che aveva battuto all’esordio Martina Trevisan, ha superato l’americana Sofia Kenin per 7-5 7-6. Sarà Luciaad affrontare nel secondo turno Aryna Sabalenka. La tennista romagnola infatti, dopo l’interruzione di ieri, ha ripreso il match con l’americana Ashlyn Krueger e lo ha vinto in due set con il punteggio di 6-4 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Il match della giornata è stato senza alcun dubbio quello tra Linda Noskova e Timea Babos. Una maratona di tre ore ...

Camila Giorgi se la vedrà contro Jelena Ostapenko nel secondo turno del500 di2024 , appuntamento di scena sui campi in cemento outdoor della città australiana. La marchigiana ha esordito in territorio oceanico battendo in rimonta la ventiduenne a stelle e ...Il programma di mercoledì 3 gennaio con gli orari e l'ordine di gioco del torneo combined Atp 250 e500 di2024 . Giornata molto intensa sul cemento australiano, dove andranno in scena ben 20 match. In campo tre italiani, ovvero Lucia Bronzetti, Camila Giorgi e Matteo Arnaldi. Debuttano ...Domani, mercoledì 3 gennaio (non prima delle 05.00 italiane), Camila Giorgi affronterà la lettone Jelena Ostapenko nel secondo turno del WTA500 di Brisbane (Australia). La marchigiana, vittoriosa all' ...Mentre alcune tenniste ancora attendono di fare il loro esordio al WTA 500 di Brisbane – nonché il loro esordio stagionale – c’è chi è già arrivata al terzo turno di questo torneo e chi invece è dovut ...