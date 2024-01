Wta Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco mercoledì 3 gennaio

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il, glie l’didella giornata diper il Wta 250 di. Sul cemento neozelandese si disputa la prima metà dei match di secondo turno, che decreteranno dunque 4 delle 8 giocatrici che accederanno ai quarti di finale. Si parte con il derby cinese tra le Wang, mentre più tardi scenderanno in campo le statunitensi Navarro e Anisimova, opposte rispettivamente ad Avanesyan e Bouzkova. A chiudere il, infine, la sfida tra Parry e Tsurenko. Di seguito l’dicompleto. MERCOLEDI’ 3Dalle ore 00.00 – Xinyu Wang vs Xiyu Wang A seguire – Navarro vs Avanesyan A seguire – Bouzkova vs (WC) Anisimova Non prima ...

... la prima a vincere al torneo ASB Classic diè stata Lulu Sun . La svizzera di 22 anni si ... la partita è stata nettamente dominata dalla numero 214 del rankingche ha chiuso il primo ...Si sono chiusi i primi turni del250 di2024. Emma Raducanu , numero 300 del ranking, vince al ritorno sui campi dopo nove mesi di assenza, 18 aprile sconfitta 6 - 2 6 - 1 con Ostapenko. La classe 2002 piega la rumena ...È un inizio di 2024 positivo quello di Marc-Andrea Hüsler (ATP 194). Uscito dalle qualificazioni, lo svizzero ha raggiunto il secondo turno del torneo di Hong Kong grazie al successo per 6-4 6-4 sull’ ...In a clash between two mothers who both made comebacks in 2023, Elina Svitolina maintained her dominant head-to-head over Caroline Wozniacki in the ASB Classic first round. She will next face Emma ...