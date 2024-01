Wta 250 Auckland 2024 | Raducanu vince al rientro | ok Gauff e Gracheva

(Di martedì 2 gennaio 2024) Si sono chiusi i primi turni del Wta 250 di. Emma, numero 300 del ranking,al ritorno sui campi dopo nove mesi di assenza, 18 aprile sconfitta 6-2 6-1 con Ostapenko. La classe 2002 piega la rumena Ruse al terzo set. 6-3 4-6 7-5 il punteggio a favore della britannica, che ritrova il successo dopo quasi 10 mesi, 6-1 2-6 6-4 su Haddad Maia a Indian Wells.avanza al secondo turno, dove la aspetta la super sfida con la numero 2 del tabellone Svitolina. L’ucraina ha dominato 6-4 6-3 la veterana danese Caroline Wozniacki, numero 256 del mondo, 6-4 6-3. Tutto facile per, che liquida in un’ora e 23 minuti la connazionale Liu. 6-4 6-2 per la classe 2004 americana, che affronterà nel prossimo incontro la qualificata Fruhvirtova. Fruhvirtova che ha ...

Avanza al secondo turno Lucia Bronzetti al Brisbane International presented by Evie,500 che si disputa in contemporanea con un ATPal Queensland Center sul duro (Green Set cushion, montepremi $1.736.763). Bronzetti, numero 52 del mondo, ha sconfitto 64 75 la diciannovenne ...Mamme in campo. Nella sfida tra due dei ritorni nel tour più applauditi dello scorso anno, Elina Svitolina (vincitrice del "WTA Comeback Player ...