Viterbo | porta moglie già morta in ospedale | fermato per omicidio aggravato

Quando i medici hanno visto le ferite hanno chiamato i carabinieri. Perché il marito della donna di 71 anni, arrivata morta lunedì sera all'ospedale di Civita Castellana (Viterbo), aveva dichiarato che la donna era caduta dalle scale di casa nel comune di Sant'Oreste, in provincia di Roma. Il personale sanitario ha riscontrato che le ferite non erano compatibili con una caduta. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulla morte della donna portata ieri sera alle 20 in ospedale a Civita Castellana.