Viterbo | porta moglie già morta in ospedale | fermato per omicidio aggravato

(Adnkronos) – E' stato fermato l'uomo che ieri sera aveva tras porta to con l'auto la moglie all' ospedale di Civita Castellana ( Viterbo ). C.G., 73 ... (periodicodaily)

L'uomo aveva detto che la donna era caduta dalle scale dopo un malore E' stato fermato l'uomo che ieri sera aveva trasportato con l'auto la moglie all'ospedale di Civita Castellana (). C. G., 73 anni, aveva affermato che la donna era caduta dalle scale nella loro abitazione di Sant'Oreste (Roma) dopo un malore: per lei i sanitari non avevano potuto fare altro che ...È stato fermato con l'accusa di aver ucciso sua moglie il 73enne che aveva portato la donna senza vita in ospedale a Civita Castellana, nel Viterbese, la sera del 1 gennaio. Secondo la procura di ...La procura di Tivoli, guidata da Francesco Menditto, ha emesso un decreto di fermo nei confronti del 73enne, accusato dell'omicidio aggravato della moglie 71enne D.R.. Non risultano, fanno sapere gli ...