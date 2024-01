Visite mediche e stop al mercato | Inter-Juve | succede di tutto

Leggi su rompipallone

(Di martedì 2 gennaio 2024) Ilinizia con il botto: subito colpo, nodi da sciogliere, invece, per Cristiano Giuntoli e la suantus La finestra delinvernale si è aperta e le principali squadre a contendersi il titolo di Campione d’Italia sono pronte a prendersi la scena. Da una parte Inzaghi vuole rinforzare la squadra allungando la rosa a sua disposizione, dall’altra Allegri ha bisogno ancora di individuare attentamente il profilo ideale per migliorare la qualità della squadra. Cristiano Giuntoli vuole tener fede al suo progetto sostenibile e di qualità e ciò non permette spese folli, tutt’altro. La dirigenza bianconera sta monitorando le situazioni contrattuali di alcuni obiettivi diper cogliere occasioni importanti ed aumentare la possibilità di acquisto di più calciatori. Beppe Marotta sta ...