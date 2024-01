Violenza donne | Fontana loda discorso Mattarella | “Parole significative”

(Di martedì 2 gennaio 2024) In una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ è intervenuto il presidente della Camera, Lorenzo. Quest’ultimo si è soffermato suldi SergioUn, quello di fine anno (nono consecutivo), da parte di Sergioche è stato particolarmente apprezzato dagli italiani. Tantissimi i temi che il Capo dello Stato ha affrontato. In particolar modo quello sullache vede come vittime le. Un argomento decisamente attuale nel nostro Paese: basti pensare che nel 2023 sono stati (purtroppo) 118 i femminicidi commessi. Un numero impressionante e che preoccupa non poco. Il presidente della Camera, Lorenzo(Ansa Foto) Notizie.comIn merito a questo (e molto altro ancora) ne ha parlato Lorenzo ...

Il Presidente della Repubblica ha toccato diversi temi nel suo discorso di fine anno agli italiani: dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente alla ... (ilgiornale)

... la morte di Silvio Berlusconi, il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo e Caivano e i femminicidi che hanno alimentato il dibattito sullacontro lenel nostro Paese ...Ad essi Mattarella si rivolge quando parla della 'più odiosa', quella sulle: 'cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici: l' amore non è egoismo, dominio, malinteso orgoglio. L'...Sofia Goggia non raggiungerà mai Alberto Tomba. Almeno non crede. Parole sue, parole a La Repubblica dove ancora una volta si tiene stretta la sua ...Unire le forze per combattere il fenomeno della violenza contro le donne. Con questo spirito è stato firmato un Protocollo d’intesa “Codice rosso” in cui il Comune di Siracusa, la Polizia municipale e ...