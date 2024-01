“Violentata sulla spiaggia” Indagini a Massa Carrara dopo la denuncia di una adolescente

(Di martedì 2 gennaio 2024) I fatti sarebbero avvenuti durante i festeggiamenti per il Capodanno,di Marina dinei pressi di un locale.

Deposizione di oltre quattro ore in udienza, ieri a Taranto . La donna ha dato la sua versione per ciò di cui Accusa l’ex marito: i maltrattamenti, ... (noinotizie)

Una sera rientrando a casa vieneda un soldato dell'esercito tedesco e dopo lo sgomento, ... trattandosi di una fiction Rai , le puntate vengono caricatepiattaforma RaiPlay dopo la ...... fu, uccisa, fatta a pezzi e i suoi resti ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata) nel gennaio del 2018, in un postpagina Fb dedicata alla ragazza, in vista dell'udienza che ...La vicenda, ancora da chiarire, sarebbe avvenuta nella provincia di Massa Carrara. Attivato il Codice Rosa. Le indagini dei carabinieri della Spezia ...L'evento è stato organizzato da Biblioteca Archivio del Centro Studi sulla Storia dell'Europa Orientale.Sono intervenuti ... emergere Però il problema che vengono soffocate poi con la violenta ...