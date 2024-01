VIDEO | Incidente per Giovanni Vinci a Raw | i medici fermano il match

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 gennaio 2024) Il nostro connazionaleera oggi atteso a Raw da un interessantedi coppia. Lui ed il collega Ludwig Kaiser dell’Imperium hanno sfidato un duo abbastanza singolare composto da due veterani della categoria tag team come Jey Uso e Kofi Kingston. L’interesse per la sfida purtroppo è durato poco, dato che l’attenzione è stata catturata dopo pochi minuti dida un problema capitato a. Decisione presa in tempo reale Il wrestler altoatesino è infatti caduto a terra dopo un dropkick di Kofi Kingston, dando l’impressione di essere stordito. Il personale di ring ha subito dato un’occhiata al wrestler e deciso di fermare il, conche ci ha messo qualche secondo per rialzarsi e ritornare dietro le ...