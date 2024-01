VIDEO | Il ritorno di The Rock in WWE | il segmento completo da Raw Day 1

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 gennaio 2024) Questa notte a Raw, come avrete già visto nelle altre news, abbiamo assistito aldi Dwayne “The” Johnson in WWE. Unavvenuto in seguito ai rumor (alimentati dalla stessa WWE) che nell’episodio di questa notte di Raw avremmo riabbracciato un ex campione WWE. La WWE ha pubblicato ilin cui sostanzialmente Jinder Mahal, ex WWE Champion, si presenta sul ring in qualità di wrestler che rispetta l’identikit di ex campione. Purtroppo per lui, però, arriva a zittire il suo promo anti-americano una leggenda ben più grande e amata: la mega star di Hollywood e pluri-campione WWE Dwayne Johnson. Di seguito potete vedere ilin cui “The Great One” si sbarazza del wrestler canadese e comincia a sotterrare i primi ...