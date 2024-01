Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2024 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)DEL 2 GENNAIOORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 MILANO-NAPOLI PROSEGUONO I RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DA CASSINO FINO A VALMONTONE IN DIREZIONE, E PROSEGUENDO VERSO NORD TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CODE DI RIENTRO ANCHE SULLA DIRAMAZIONENORD, ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DINORD E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA; IN USCITA DALLA CITTA’ CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA, E SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA PORTUENSE E ...