Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2024 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)DEL 2 GENNAIOORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO DELLA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO-NAPOLI DOVE PROSEGUONO RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE: AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI A PARTYIRE DA SAN VITTORE FINO A COLLEFERRO IN DIREZIONE, E PROSEGUENDO VERSO NORD TRA PONZANONO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; E CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE-FIUMNICINO E VIA DEL MARE, IN INTERNA TRA TIBURTINA E-TERAMO; SULLA STESSA-TERAMO CODE LUNGO IL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA; VERSO IL RACCORDO SEGNALIAMO INFINE INCOLONNAMENTI SULLA ...