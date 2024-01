Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2024 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)DEL 2 GENNAIOORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA A1 MILANO-NAPOLI PER I PRIMI RIENTRI DALLE VACANZE NATALIZIE: NEL DETTAGLIO, AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE, E PROSEGUENDO VERSO NORD TRA PONZANONO E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE SU QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO ALL’ALTEZZA DI MAGLIANO SABINA, SI RACCOMANDA PRUDENZA. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA A CURA DI ASTRAL, A PARTIRE DALLE 7.00 DI DOMANI 3 GENNAIO E FINO ALLE 17.00 DEL 3 FEBBRAIO SARA’ CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO PER VIA ...