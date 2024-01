Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)DEL 1 GENNAIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 49 TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CIRCONE CHE INVECE E’ SOSTENUTA SULLA A1 MILANO-NAPOLI: NEL DETTAGLIO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA FROSINONE E COLLEFERRO IN DIREZIONE, E PROSEGUENDO VERSO NORD TRA PONZANONO E ORTE IND IREZIONE FIRENZE; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA VIA NETTUNENSE NEI PRESSI DI APRILIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO DIC ARNE NELLE DUE ...