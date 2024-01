Viabilità Roma Regione Lazio del 02-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 gennaio 2024)DEL 2 GENNAIOORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPOCO TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONALE. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCONE RALLENTATA SULLE LINEE-NAPOLI VIA FORMIA,-NAPOLI VIA CASSINO,-NETTUNO,-ALBANO LAZIALE,FRASCATI E-VELLETRI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. I TRENI INTERCITY E REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO E REGISTRARE UN MAGGIOR TEMPO DI PERCORRENZA FINO A 120 MINUTI. DOMANI 3 GENNAIO AVRANNO INIZIO I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLA TANGENZIALE DEI CASTELLI. LA STRADA RIMARRA CHIUSA TRA ...