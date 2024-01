Via al mercato | l' Inter fa subito la voce grossa Milan su Gabbia

In vista della sfida alla Fiorentina, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa e ha tracciato un bilancio del mercato che servirà a... (calciomercato)

“Biodegradabile”, “eco”, “neutrale per il clima”, “a impatto zero”. Quella delle etichette green è una vera e propria giungla in cui orientarsi è ... (iodonna)

... di conseguenza andràquest'estate a parametro zero. Il giornalista Marco Giordano di ... Il Napoli sta cercando il suo sostituto in questa sessione die pare sia proprio Lazar Samardzic, ..." Atteso illibera ", scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notiziePERUGIA - Pronti, partenzia e via: la stagione dei saldi invernali scatterà da venerdì 5 gennaio. L'ufficio studi di Confcommercio conferma una tenuta della propensione al consumo da parte degli ...LA SPEZIA - Diminuzione del monte ingaggi e aumento del valore complessivo di qualità della rosa: questo il diktat dello Spezia Calcio nel mercato di gennaio, alla ricerca sì di rinforzi per una rosa ...