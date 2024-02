Vi ricordate Tiziana Rivale? Vinse Sanremo nell'83 | sparì e poi scatenò polemiche sui social Ecco cosa fa oggi

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di martedì 2 gennaio 2024)può portare molto successo ma quel successo può anche durare pochissimo. Il tempo di ritirare il premio e stop.per esempio è stata una meteora della canzone italiana. Non perché abbia smesso di fare musica ma perché per anni è scomparsa al grande pubblico. Il suo vero è Letizia Oliva, nata a Formia il 13 agosto 1960. Diventò famosa nel 1983 quandoil Festival dicon la canzone Sarà quel che sarà. Ma la battuta d'arresto fu immediata. Non andò infatti all’Eurosong Contest come da tradizione della kermesse, la casa discografica infatti le preferì Riccardo Fogli. Patita di blues, le sue prime interpretazioni a 11 anni sono sulla scia di mostri sacri del calibro di Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Aretha Franklin. Vanta una collaborazione con Gino Bramieri in una serie ...