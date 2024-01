Vescovo di Livorno | scomunicato parroco di Guasticce Il prete | “Papa Francesco è un usurpatore”

Durante omelia dice 'Papa Francesco è un usurpatore'. Per questo Don Ramon Guidetti , parroco a San Ranieri a Guasticce, in provincia di, è stato scomunicato daldi. Durante omelia dice 'Papa Francesco è un usurpatore', scomunicato prete di San Ranieri a Guasticce. La prima ricostruzione Ma andiamo con ordine. Tutto, raccontano le cronache ...Arriva a stretto giro la scomunica daldi, monsignor Simone Giusti. Nell'atto firmato dal cancelliere della diocesi, don Matteo Giavazzi, si spiega che don Guidetti "ha pubblicamente ...La reazione e i provvedimenti della Chiesa non si sono fatte attendere. Cosa è successo Don Guidetti è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti per avere sostenuto durante ...Don Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce (Livorno) è stato scomunicato dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti per avere sostenuto durante un'omelia che Papa… Leggi ...