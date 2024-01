Veronica Peparini incinta | Andreas Muller lascia i fan senza parole sulla gravidanza | «Secondo me sono maschi»

(Di martedì 2 gennaio 2024) Come sappiamo,di due gemelle; nelle ultime ore, però, potrebbe essere cambiato qualcosa:i bebè sarebbero! Ma perché?die la conferma è arrivata tramite Verissimo. In diretta, infatti,suala coreografa ha detto: “felice di dire qui, perché non l’abbiamo detto...

Quante cicogne in volo in questo cielo di fine anno! Sono tante le mamme star 2024, attrici e vip che stanno per dare alla luce un bambino. ... (iodonna)

Oggi, 1° gennaio 2024, inizia un nuovo anno e per molte coppie vip questo è anche l'anno in cui diventeranno genitori : daa Romina Carrisi , ecco alcune delle future vip che accoglieranno un bambino in questo 2024 . Daa Romina Carrisi: ecco tutti i vip che diventeranno genitori nel ...e Andreas Muller, la storia d'amoree Andreas Muller si sono conosciuti nel 2018 all'interno della scuola di 'Amici' e non hanno nascosto il desiderio del ...Veronica Peparini è incinta di due gemelle femmine o due gemelli maschi Andreas Muller dice la sua su Instagram!Per Andreas in realtà Veronica aspetta due maschietti, ma lei non è d'accordo. Come sta procedendo la gravidanza.